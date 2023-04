(Di domenica 23 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, une due in fuga per la “”. Settimana scorsa i carabinieri, nell’ambito di un controllo del territorio, sono riusciti a fermare ed arrestare in flagranza di reato un 41enne italiano già con precedenti penali. I militari sono intervenuti in via Cimabue a, poco dopo le 23, dopo una chiamata ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Cormano, un arresto per la “banda delle marmitte” Il Notiziario

Cormano, un arresto e due in fuga per la “banda delle marmitte”. Settimana scorsa i carabinieri, nell’ambito di un controllo del territorio, sono riusciti ...Con un seghetto elettrico stava staccando il catalizzatore di un'auto, quando è stato bloccato dai carabinieri. In manette è finito un pregiudicato 41enne. A scoprirlo sono stati i carabinieri delle S ...