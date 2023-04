"Macché conclave", sbuffa Giuseppe. A chiudersi in una stanza con Elly Schlein per trovare una quadra, come la segretaria del Pd ...fra il suo Movimento e il nuovo Pd uscito dai gazebo, ...IlMax gode di un contratto con scadenza 2025 e un ingaggio record, chela società ancora impegnata sul fronte giudiziario. Dall'altro lato l'ex giocatore del Real, se non dovesse andare ...Al secondo posto c'è il Partito democratico guidato da Elly Schlein cheun po' e guadagna due decimi salendo al 20,5 per cento. Il Movimento 5 stelle di Giuseppepassa dal 15,6 al 15,7 ...

Conte frena sul patto con il Pd: «Ha un suo sistema di potere. Sì al referendum contro le armi a Kiev» Corriere della Sera

ROMA — Elly Schlein, all’iniziativa organizzata dalla rete dei Numeri pari che aveva invitato lei e Giuseppe Conte, non c’è. Si collega da remoto. E il leader del Movimento 5 Stelle si prende la scena ...“Chi si è proposto ieri come nostro sindaco per correre a Catania, oggi lo ritroviamo a condividere la visione politica di Schifani, Dell’Utri e Cuffaro. Abbiamo fatto una buona scelta a mantenere fer ...