Conoscete Noah? Questo giovane attore con la sindrome di Down sta scrivendo la storia

Leggi su altranotizia

(Di domenica 23 aprile 2023)Matofsky sarà presto uno dei protagonisti di un attesissimo film: la sua interpretazione è già nella. Sul fatto che la pandemia e la massiccia entrata in scena di varie piattaforme streaming abbiano cambiato in maniera drastica il mondo del cinema non ci sono pochi dubbi. Tuttavia, l’appena cominciata rivoluzione da parte del piccolo schermo sembra proprio in questi giorni giunta ad un punto di volta.Matofsky il nuovo volto Disney – Foto Ansa – AltraNotizia.itEd è qui che entra in scena il giovanissimoMatofsky.quindicenne che ha già iniziato a far parlare di sé per il proprio debutto in un film. A breve, infatti, verrà proiettato in streaming un attesissimo film che lo vedrà protagonista. La particolarità dell’è che è affetto ...