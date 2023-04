Condò | «Squalifica Lukaku? Scelta poltica | avrei preferito…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Paolo, giornalista e opinionista di Sky, ha parlato della situazione delladie della sua revoca dalla FIGC Paolo, giornalista e opinionista di Sky, ha parlato della situazione delladie della sua revoca dalla FIGC. Le sue dichiarazioni: «Io però non vorrei mai che si forzasse il regolamento come è successo in questo caso, è stata una soluzione politica e non regolamentare.preferito che fosse stato il rapporto dell’arbitro a fare chiarezza».