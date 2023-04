Comune | Università | Avvocati | il gioco a incastro dei trasferimenti e i pezzi mancanti

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni in cui sono cominciate le operazioni per liberare i primi ambienti del Palazzo comunale di Avellino in vista dell’adeguamento della struttura di Piazza del Popolo a sede universitaria, restano tutti i nodi irrisolti dell’intera operazione. Ricordiamo che il puzzle composto sulla carta dal sindaco di Avellino Gianluca Festa prevede, al netto dell’allocazione a Piazza del Popolo della succursale dell’di Fisciano, il contestuale ritorno degli uffici di sindaco, giunta e Consiglio comunale nella storica sede di Palazzo De Peruta che, quindi, dovrà essere liberato dall’Ufficio del Giudice di Pace che, almeno sulla carta, dovrebbe essere allocato nella parte del Palazzo comunale dove attualmente opera l’ufficio Anagrafe, dopo una pioggia di proposte non fattibili lanciate dal sindaco nei mesi scorsi. L’Anagrafe dovrà essere ...

