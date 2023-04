Commercialista massacrato in auto | ucciso da un 60enne che aveva perso la casa all' asta Al suo posto doveva esserci il figlio

Antonio Novati, notomilanese, trovato morto nella sua auto in un lago di sangue: l'omicida ripreso dalle telecamere Psichiatra aggredita, fermato un 35enne italiano per il tentato ...• Qatargate, arrestata ladi Panzeri. Volò in Qatar con lui per i mondiali, ... Il piccolo Evan Lo Piccolo venivadi botte, ingozzato di cibo per farlo soffocare e preso ...Antonio Novati, notomilanese, trovato morto nella sua auto in un lago di sangue: l'omicida ripreso dalle telecamere Psichiatra aggredita, fermato un 35enne italiano per il tentato ...

Commercialista massacrato in auto, ucciso da un 60enne che aveva perso la casa all'asta. Al suo posto doveva e leggo.it

Risolto il mistero dell'omicidio del commercialista Antonio Novati. Il noto professionista con studio a Milano, 75 anni, era stato ritrovato in un lago di sangue nell'auto di ...Choc anche a Lucca per il brutale e sconcertante agguato avvenuto all’uscita dell’ospedale Santa Chiara di Pisa ai danni della psichiatra Barbara Capovani, 55 anni, nata a Viareggio, ex moglie del com ...