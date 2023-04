Come determinare il livello di sicurezza di un sito web | i 5 parametri di base

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 23 aprile 2023) Negli ultimi anni, l’uso di internet è cresciuto enormemente e molte delle nostre attività quotidiane sono ormai online. Tuttavia, l’aumento dell’utilizzo di internet ha portato anche ad un aumento delle minacce informatiche,ad esempio gli attacchi hacker, il phishing, il malware e così via. Pertanto, è importante assicurarsi che i siti web che visitiamo siano sicuri, al fine di proteggere le nostre informazioni personali e finanziarie. Esistono diversi modi per rilevare ildidi unweb. Di seguito ne esamineremo alcuni. Protocollo HTTPS Uno dei modi più semplici per rilevare ildidi unweb è quello di verificare se ilutilizza il protocollo HTTPS. HTTPS sta per HyperText Transfer Protocol ...