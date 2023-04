Come cambia la classifica di Jannik Sinner con la rinuncia a Madrid? Quante posizioni può perdere nel ranking e chi può superarlo

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023)ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di, che scatterà mercoledì 26 aprile e che ci terrà compagnia fino a domenica 7 maggio. Il tennista italiano si è chiamato fuori dal torneo sulla terra rossa della capitale spagnola, dopo aver dato forfait in occasione dei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona (venerdì non è sceso in campo per fronteggiare Lorenzo Musetti). L’altoatesino non ha ancora spiegato le ragioni dettagliate della sua scelta, ma è chiaramente riconducibile a ragioni fisiche legate al tour de force delle ultime settimane.occupa attualmente l’ottavo posto nelATP con 3.615 punti all’attivo, ma domani dovrà cedere i 90 punti che corrispondono al terzo turno raggiunto nel Masters 1000 didello ...