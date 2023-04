Cocainorso – La storia vera dietro il film

(Di domenica 23 aprile 2023) Non è assurda ed esagerata come quella raccontata nel, ma la(qui la nostra recensione) è abbastanza singolare. Siamo in Georgia, Stati Uniti. È il 22 novembre del 1985 quando tra la fitta vegetazione del Chattahoochee National Forest viene ritrovata la carcassa di un orso nero morto per overdose. L’animale è morto da circa un mese e al suo fianco giacciono un borsone e 40 chilogrammi di cocaina. L’autopsia rivela che l’orso ha lo stomaco stracolmo di droga ingerita ed è deceduto a causa di un’emorragia cerebrale causata proprio da un’overdose. Secondo i medici la pobestia è morta poco dopo aver assunto ingenti dosi di cocaina, senza scatenare la folle furia omicida messa in scena nel. Ma da dove ...

1.411.446(COCAINE BEAR): 37.658 (ingressi 5.367), tot. 37.658 AIR - LA STORIA DEL GRANDE SALTO (AIR): 29.713 (ingressi 4.421), tot. 2.403.601 COLDPLAY - MUSIC OF THE SPHERES: LIVE AT ... 195,836 - 322,812 Il Sol Dell' Avvenire: 152,253 - 251,081 L'Esorcista del Papa (The Pope's Exorcist): 89,581 - 1,501,816(Cocaine Bear): 61,838 - 99,828 Air - La Storia del Grande Salto

Ottimo sabato per Super Mario Bros - Il Film che incassa altri 641mila euro e sale a 15 milioni, secondo miglior incasso stagionale. Sale al secondo posto Il sol dell'avvenire con 339mila euro e quasi ...Nanni Moretti è tornato, è tornato Nanni Moretti. Con i suoi tic, le idiosincrasie, le invettive, la satira (la scena contro Netflix è deliziosa), le autocitazioni. Certo, è un Moretti invecchiato, Mi ...