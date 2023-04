CM com – Laziomania | perdere contro questo Toro fa rodere | ma ora uniti contro +15 | arbitracci e bulletti | Serie A

(Di domenica 23 aprile 2023) 2023-04-23 09:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Cerchiamo qualcosa che ci dia una mano. Viene poco da dire quando si perde per una mezza/tutta quaglia del portiere, il buon Provedel che tante volte ci ha clean-sheetato in questa stagione. Non mi arrabbio per questa sconfitta, ci sta. Anzi mi arrabbio, bisogna arrabbiarsi per tutte le sconfitte, ma capisco, con un briciolo di razionalità, che da qui alla fine del campionato la Lazio può. Mi arrabbio quasi di più per quello che ho letto questa settimana, per quello che avete detto, per quella tabella comparativa.fa schifo ma può capitare, forse è mancato un po’ di atteggiamento, lucidità. Forse a volte le partite vanno così, e bisogna saperle leggere, e non perderle. QUALCOSA DI MENO – Viene poco da dire quando nel primo tempo ci siamo ritrovati in folle, ...

