Clizia Incorvaia rompe il silenzio su Edoardo Tavassi e sulla scelta della sorella Micol

(Di domenica 23 aprile 2023)ilrelazione tra laed: ecco cosa pensa sul serio del fratello di Guendalinaedhanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più all'internocasa del Grande Fratello Vip tanto che persino Guendalina è entrata per fare una sorpresa al fratello e dichiarare che al di fuori esistevano già i fan degli incorvassi. I due hanno continuato a legarsi sempre di più ma le clip su Antonella e Donnamaria sembravano essere per la produzione sempre più interessanti rispetto a quella di questa coppia. Ecco allora che ottengono una clip solo nel momento in cui i due litigano. Sempre nella stessa sera in cui raccontano ...

... però, non perdona e così scoppia la classica polemica Micoldopo più di 5 mesi al GF Vip ... Nonostante la sorella diprovi a spiegare: " Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della ...... ha parlato sui social della sua vita privata con la fidanzata Micol, con cui ha festeggiato il ritorno a Roma organizzato dalle rispettive sorelle, Guendalina e. Tavassi ha anche ...risponde agli haters su Instagram: 'Sono una mamma, ma posso indossare il costume che voglio'. L'influencer empedoclina e compagna di Paolo Ciavarro, è stata nuovamente al centro di ...

Clizia Incorvaia, la prima foto con Micol ed Edoardo Tavassi: «Ciavarrini feat Incorvassi» ilmattino.it

La 29enne ex vippona del GFVIP è attualmente al centro delle polemiche per via di un post dove accusa un fattorino di averla svegliata alle 9.30 del mattino ...Micol Incorvaia è ancora frastornata per l'accaduto, a seguito dell'avvento del corriere arrivato in un orario davvero impensabile.