Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 31^ giornata

IN AGGIORNAMENTO FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanentiA LadiA Il Milan risponde al successo dell'Inter battendo il Lecce, e riscavalca i nerazzurri agganciando la Roma (che deve ancora giocare contro l'Atalanta), in una zona ...B femminile 2022 - 23, 25° giornata - San Marino Academy - Tavagnacco 1 - 1 IL TABELLINO SAN ... Lasi muove, il Ravenna è agganciato ma era certamente altro che Menin e compagne ...... 2 - 0 il risultato finale del match valido per la 31ma giornata diA, grazia a una doppietta di Leao, e rossoneri di nuovo in piena zona Europa con il quinto posto inconquistato ...

Serie A, la classifica: vittorie per Monza e Udinese, il Torino è al nono posto Toro News

"Non ci dobbiamo preoccupare, voi continuate a scrivere che possiamo andare ai playoff. Sulla partita di oggi penso che posso essere sorpreso.Romelu Lukaku e Rafa Leao tornano al gol, rispettivamente contro Empoli e Lecce, e rilanciano le ambizioni Champions di Inter e Milan. Male invece la Fiorentina che avanti di due gol a Monza si fa rim ...