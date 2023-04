Cinque su cinque | i Lions Bergamo continuano il percorso netto battendo Verona

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 aprile 2023) Stezzano. Una partita senza storia dall’inizio alla fine. Ila loro marcia verso l’obiettivo promozione vincendo anche contro i Redskinscon un28-7 che vale la quinta vittoria in altrettante partite disputate. Già sul finire del quarto d’apertura la partita si sblocca grazie a Ferrari, che arriva in endzone raccogliendo il lancio di Carminati, che poi si mette in proprio per il secondo touchdown. Il terzo è invece firmato Aldrighetti e definisce il 21-0 all’intervallo lungo che consolida il vantaggio. L’attacco orobico macina, mentreè in grossa difficoltà: i Redskins provano a cambiare registro nel secondo tempo e a inizio quarto quarto trova il touchdown di Giuliani che muove almeno lo zero dalla casella dei punti. La reazione immediata ...