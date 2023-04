Cina | colpo basso dalla Francia alla sovranità delle repubbliche ex sovietiche

Leggi su formiche

(Di domenica 23 aprile 2023) Le repressioni sugli uiguri, “pettegolezzi”; leexnon hanno diritto di esistere. Intervistato venerdì da LCI, l’ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, ha oltrepassato linee rosse della narrazione strategica del Partito/Stato dimostrando che l’era degli “wolf warrior” è tutt’altro che finita. Davanti alle domande dell’anchorman Darius Rochebin, la feluca cinese s’è lanciato in risposte molto spinte che hanno provocato reazioni dure ine non solo, anche perché arrivate a vallepolemiche innescate dalle dichiarazioni troppo China-friendly che il presidente Emmanuel Macron ha concesso nelle ormai notissime due interviste al ritorno da Pechino. “È essenziale convocare questo diplomatico per ricordargli come funziona il nostro Stato sovrano. Sia per ragioni etiche che strategiche”, ...