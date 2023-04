Ciclismo su pista | Nations Cup Milton 2023 | Fidanza e Balsamo terze nella Madison

(Di domenica 23 aprile 2023) Altro podio per l’Italia nel terzo giorno di gare della TrackCup di, con Martinaed Elisadi bronzo. Le due azzurre totalizzano 41 punti e devono inchinarsi solamente alle campionesse del mondo Shari Bossuyt/Lotte Kopechy e alle britanniche Katie Archibald/Neah Evans (44 punti). Miram Vece si ferma invece agli ottavi della velocità, mentre Matteo Donega,sessione del mattino, non si qualifica per l’Omnium. Infine nel Keirin Mattia Predomo e Matteo Bianchi escono ai recuperi del primo turno. SportFace.

... i "preliminari" per i Campionati italiani Assoluti, grazie ad un giro diportato a termine ...ben sperare per il prosieguo della stagione e che ancora una volta confermano Precedente- ...Inizia con un podio la terza tappa della Nations Cup disuper l'Italia. A Milton (Canada) il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scartezzini (schierato al posto di Mattia Pinazzi) si è ......individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina - interamente sulla... La collaborazione che ci offre contribuirà ad allargare l'accoglienza degli appassionati di...

Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2023: terza piazza per Elisa Balsamo e Martina Fidanza nella madison OA Sport

Nuova giornata di gare nella Nations Cup di ciclismo su pista in quel di Milton: quattro le finali andate in scena oggi in terra canadese, che hanno visto anche un podio in casa Italia. A portarlo a c ...Sei finali nella seconda giornata della Nations Cup di ciclismo su pista a Milton, in Canada. L’unico podio azzurro arriva dall’inseguimento a squadre maschile, con il secondo posto del quartetto, men ...