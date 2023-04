Ciclismo | Silvia Persico | “Non so quanto proseguirò con il ciclocross Nel 2024 più strada verso le Olimpiadi”

(Di domenica 23 aprile 2023) Sulle strade della Freccia del Brabante, disputata sui 143 km che legano Lennik e Overijse,– portacolori della UAE Team ADQ – si è imposta in uno sprint a ranghi ridotti precedendo la favorita Demi Vollering del Team SD Worx, la tedesca Liane Lippert della Movistar, poi Chabbey, Van Anrooj e Reusser. E’ il primo successo dell’anno per lache nel 2022 è stata artefice di una grande stagione. La bergamasca ha infatti conquistato il bronzo iridato nella prova suin linea alle spalle dell’olandese Van Vleuten e della belga Kopecky, un altro bronzo nel cross negli Stati Uniti, a fine gennaio. Poi ha chiuso settima il Giro d’Italia e quinta il Tour de France. Si è inoltre imposta del GP Liberazione e lo scorso settembre era riuscita a conquistare la sua prima vittoria nel World Tour alla Vuelta ...

Sulle strade della Freccia del Brabante, disputata sui 143 km che legano Lennik e Overijse, Silvia Persico – portacolori della UAE Team ADQ – si è imposta in uno sprint a ranghi ridotti precedendo la ...