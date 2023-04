Ciclismo | Pogacar cade e si ritira | lo sloveno verrà operato allo scafoide

(Di domenica 23 aprile 2023) Brutte notizie per Tadej, loè attualmente in ospedale per effettuare diversi accertamenti. Al ciclista è stata riscontrata una frattura al polso sinistro e già questo pomeriggio potrebbe essere sotto i ferri per un intervento. SportFace.

I numeri e il calendario diAppena tre giorni fa,aveva firmato la 12ittoria stagionale alla Freccia Vallone. Per lui 6 successi di tappa, le classifiche generali della Vuelta ...Tadejnon realizzer , perlomeno quest'anno, la tripletta nelle Ardenne. Lo sloveno, che si era aggiudicato nel corso dell'ultima settimana l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone, si ritirato dalla ...In questa stagioneha vinto Giro della Fiandre , Amstel Gold Race e Freccia Vallone , ma non potrà dunque festeggiare il tris delle Ardenne, riuscito solo due volte nella storia, a Davide ...

Tadej Pogacar ha riportato la frattura di un polso nella caduta di oggi alla Lieg-Bastogne-Liegi e dovrà essere operato nelle prossime ore nell'ospedale di Gand dov'è attualmente ricoverato. Lo fa sap ...Tadej Pogacar cade ed è costretto al ritiro dalla Liegi-Bastogne-Liegi. Il forte ciclista sloveno della UAE Emirates è in ospedale per accertamenti: per lui si teme una frattura al polso. Questo ritir ...