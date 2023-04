Ciclismo | magnifica Elisa Longo Borghini | è sesta alla Liegi-Bastogne-Liegi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 aprile 2023) C'è posto per l'Italia sul podio della settima edizione dellafemminile. La classica belga disu strada è stata vinta dfavorita, l'olandese Demi Vollering, che ha avuto la meglio sulle avversarie allo sprint conclusivo. Al secondo posto una splendida. Due volte medaglia di bronzo olimpica (nelle prove in linea di Rio 2016 e Tokyo 2020), l'azzurra ha disputato una garaprovando anche a beffare nel finale Demi Vollering. Completa il podio la svizzera Marlen Reusser, terza.