Ciclismo | Liegi - Bastogne - Liegi Evenepoel bissa il successo del 2022

(Di domenica 23 aprile 2023) Per Pogacar caduta e fratture al polso sinistro: si opera d'urgenza.

Remco Evenepoel , lucido, spietato e fenomenale dopo i 260 km che l'hanno portato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, nella storia del. Il campione del mondo ha dominato la- ...Il belga ha bissato il successo dello scorso anno e ha fatto sua la 109esima edizione della- Bastogne -. Il campione del mondo in linea in carica, al termine dei 258 chilometri e delle ...Fenomeno Remco Evenepoel ! Il campione del mondo disu strada della Soudal Quick - Step trionfa nella- Bastogne -2023 diventando il più giovane della storia a fare il bis in questa classica monumento all'età di 23 anni. Salgono ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi. Evenepoel trionfa e fa il bis dopo il 2022, Pidcock 2° La Gazzetta dello Sport

Il campione del mondo Remco Evenepoel ha vinto la gara per il secondo anno consecutivo. Secondo Pidckock , terzo posto per il colombiano Buitrago, l’irlandese Healy quarto ...Il belga 'padrone di casa' bissa il successo dello scorso anno davanti al britannico Pidcock e al colombiano Buitrago. Nessun italiano nei primi dieci ...