Ciambelle e cornetti senza lievitazione | una ricetta ottima dolce e salata!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 aprile 2023) Eccomi qui a presentarvi unaveloce, veloce, facilissima da impastare ebisogno della planetaria. Gli ingredienti sono pochi e di solito li abbiamo già in casa. Il risultato sarà soffice e goloso. Ingredienti: 350 gr di farina 00 200 gr di yogurt greco con il 5% di grassi 80 ml di latte 1 bustina per preparazioni salate Farina per la spianatoia q.b. N.B: Io non ho usato sale ma se voi lo desiderate usatene giusto un pizzico. Preparazione In una terrina setacciamo la farina e aggiungiamo lo yogurt greco ed incominciamo ad impastare. Prendiamo il latte e sciogliamoci dentro la bustina di lievito. Ora aggiungiamo il latte (con il lievito) al nostro impasto e incorporiamolo per bene fino a che non otterremo un panetto liscio e compatto. Ora su una spianatoia o un piano da lavoro qualunque, spolveriamo della farina e adagiamo il nostro ...