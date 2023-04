Chi ha vinto Il Cantante Mascherato 2023? Ecco il vincitore e tutte le maschere

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 23 aprile 2023) Chi hal’edizionede Il? Ieri sera, sabato 22 aprile, su Rai 1 è andata in onda la finale del talent show condotto da Milly Carlucci. In lizza per la vittoria erano rimaste ledello Squalo, del Riccio, di Stella, del Cavaliere Veneziano, del Ciuchino e del Criceto. Scopriamo insieme la maschera vincitrice, chi si nascondeva sotto e tutti gli altri svelamenti della finalissima.de IlIl Cavaliere Veneziano è la maschera vincitrice della finale de Il. Sotto la maschera più misteriosa dell’edizione di quest’anno si nascondeva Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le stelle. Col ...