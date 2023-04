Chi è Teddy Reno | il marito di Rita Pavone | la malattia e la perdita di memoria

Leggi su tpi

(Di domenica 23 aprile 2023) Chi è, ildiospite a Domenica In oggi, 23 aprile 2023? Classe 1926, triestino,è ildi. I due si sono sposati a Lugano nel 1968, dopo una serie di controversie legate al fatto cheera molto più piccola di lui e – soprattutto –era già sposato. La differenza di età traè importante: ben 20 anni. La stessane ha parlato in una delle sue ultime interviste a Verissimo, affrontando l’argomento delladelche gli starebbe facendo perdere la. I suoi problemi, in realtà, riguardano ...