Chi è Simone Coccia Colaiuta | età | lavoro | figlio | tatuaggi | vita privata e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 23 aprile 2023)è nato il 18 agosto del 1983 sotto il segno zodiacale del leone a L'Aquila. La sua altezza è 183 cm, ed il suo peso è 80 kg. Il suo profiloufficiale è @. Chefaè un ex ballerino e spogliarellista. Attualmente è un personaggio televisivo, lavora nel mondo dello spettacolo e per le aziende, inoltre fa serate nei locali. In passato, però, ha lavorato anche come muratore. La sua prima apparizione televisiva è stata negli studi del popolare dating show di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Qui,, si è presentato come ...