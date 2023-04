Chi è Lamine Yamal | il nuovo Messi del Barcellona | un 2007 in prima squadra

è un ragazzo che ci può aiutare perché ha grande talento", ha detto Xavi in conferenza stampa. Estro, tecnica, forte nell'uno contro uno e già con un buon acume nell'ultimo passaggio,...Segniamoci questo nome:Yamal. È l'ultimo prodigio della sempreverde cantera blaugrana. Un ragazzino del 2007 che Xavi ha inserito nella lista dei convocati per la delicata partita di domani contro l'Atletico Madrid. ...assomiglia Yamal " Proprio come Pedri vedo cose da Andrés,(Yamal) è diverso. Ha cose simili a diversi calciatori. Quello che vedo è che i giovani hanno una tremenda incoscienza. Non ...

Il paragone con Messi e l'indisciplina: chi è Lamine Yamal, il baby talento del Barça La Gazzetta dello Sport

La "cantera" blaugrana del Barcellona ha sfornato un nuovo baby prodigio Lamine Yamal, classe 2007 (compirà 16 anni a luglio) è un attaccante del settore ...Classe 2007, Xavi l'ha convocato per la super sfida contro l'Atletico: scopriamo l'ultimo prodigio lanciato dai Blaugrana ...