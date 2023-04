Chi è Gianluca Paul Seung | lo “sciamano” che ha aggredito la psichiatra di Pisa

(Di domenica 23 aprile 2023)è il 35enne arrestato dalla polizia diquesta notte, 23 aprile, per l’aggressione allaBarbara Capovani. La dottoressa è stata operata e versa in condizioni gravissime. L’uomo si definisce unoed è ex paziente dell’ospedale psichiatrico die della vittima. Residente nel viareggino, sui social parlava di complotti, che spaziavano dalla vendita di cellule staminali fino alle sette sataniche. Agli atti la squadra mobile ha trovato diversi precedenti di polizia su di lui. Ad esempio il 2 febbraio 2022 ha sputato e usato dello spray urticante contro una guardia del Tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo per interruzione di pubblico servizio. Sul proprio profilo Facebook, l’uomo denunciava un “chip ...

La Polizia di Stato, alle ore 4 di questa notte, ha fermato un 35enne italiano,Paul Seung ...è il sospettato L'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione della dottoressa sarebbe stato ...C'èl'ha presa come una semplice battuta eha voluto credere che possa a breve trasformarsi in una rassicurazione vera e propria. Per ora, ScriveLengua su Il Messagger, rimane il sorriso rassicurante di Pinto che, uscendo da ...... e la solitudine diprende coscienza, dinon subisce piu lo scorrere del tempo. In questo ... spettacolo del Collettivo Soma, fondato insieme aBazzoli e Sara Pantaleo. Ha preso parte ...

Chi è Gianluca Paul Seung, lo «sciamano» che ha aggredito la psichiatra Capovani Corriere Fiorentino

La dottoressa, 55 anni, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche PISA — E' ricoverata all'ospedale di Cisanello in gravi condizioni la psichiatra… Le ...Gianluca Paul Seung è il 35enne arrestato dalla polizia di Pisa questa notte, 23 aprile, per l’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa è stata operata e versa in condizioni graviss ...