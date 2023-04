Chi è Aurelio ‘Cochi’ Ponzoni? Età | moglie | canzoni | malattia

Leggi su chenews

(Di domenica 23 aprile 2023) In coppia con Renato Pozzetto,si è evidenziato non solo per la sua comicità ma anche per la sua qualità musicale: cerchiamo di conoscerlo meglio.è sicuramente tra i nomi di più alto valore del panorama dello spettacolo italiano. L’artista milanese è stato artefice di tantissimi prodotti che hanno lasciato il segno nel suo ambito di riferimento.Cochi– Ansa FotoIn maniera quasi inevitabile, la sua storia si intreccia con quella di Renato Pozzetto ma l’artista si è ritagliato anche un grande spazio da solista: conosciamolo meglio., chi è: età, altezza, biografia, Instagram Nome: ...