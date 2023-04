Chi dice che il make up è una cosa da donne?

Leggi su panorama

(Di domenica 23 aprile 2023) Sembra proprio che l’ultima tendenza di cui gli uomini dello spettacolo sono protagonisti è quella di dar vita a una linea beauty o skincare, ma si tratta di vero interesse sulla sensibilizzazione del tema o una banale mossa di marketing? Siamo arrivati al punto in cui abbiamo ormai superato a lunghe falcate la convinzione de’ «i trucchi sono cose da» quindi perché non andare oltre e salire un altro gradino? Ed è proprio ciò che hanno fatto Jon Wormser e Stephen Yaseen, due giovani americani fondatori di Good Weird, brand emergente di beauty che non si rivolge a uomini oma si pone come un marchio da sfruttare e con il quale sperimentare dando spazio alla propria identità. «Due anni fa avevo necessità di un prodotto adatto alle mie esigenze - racconta Jon - e nonostante le infinite opzioni, nessuno sembrava fatto al caso mio». Oggi, ...