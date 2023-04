Champions da record | mai ricavi così alti per le italiane

(Di domenica 23 aprile 2023) LaLeague dafa anche ricche le. Per la prima volta nella storia infatti la Serie A porta cinque squadre nelle semifinali delle maggiori competizioni europee, di cui due nell’ex Coppa Campioni: l’euroderby tra Inter e Milan porteràcon certezza almeno una italiana in finale per la prima volta dal 2016/17, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...che già oggi - dall'alto di 16 gol stagionali e la possibilità concreta di migliorare il... Da parte della Roma, che ha come obiettivo prioritario la qualificazione alla prossimaLeague ...Stavolta non è bastato nemmeno il recuperodi Immobile dopo il brutto incidente ...sua Lazio ferma il suo periodo positivo nel quale aveva scavato un solco sulle avversarie nella corsa...... per quello che sarà unpersonale di tutta la sua carriera. Con il Monaco vince una Coppa di ... È stato anche capocannoniere dellaLeague, con la maglia del Psg, nel 1994/95. Con la ...

Cinque squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: è record Sky Sport

Milan-Inter, le due società puntano al record di incassi per la semifinale. Arrivate quasi a sorpresa a giocarsi un posto in finale di Champions League, a poco più di due settimane dal derby europeo, ..."La fiera del derby", si legge stamane in apertura su La Gazzetta dello Sport. Milan e Inter, è febbre Champions. Coppa piena di affari e milioni: è caccia ai ...