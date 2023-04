Cessi la violenza e sia ripresa la strada del dialogo Sudan | la preghiera del Papa

(Di domenica 23 aprile 2023) "Rimane purtroppo grave situazione in. Perciò rinnovo il mio appello affinchéal più presto lae sialadel. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelleesi". CosìFrancesco dopo la recita del Regina Caeli, in Piazza San Pietro.

Perciò rinnovo il mio appello affinchéal più presto lae sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi'. Lo ha detto il Papa al ...'Rimane purtroppo grave situazione in Sudan . Perciò rinnovo il mio appello perchéal più presto lae sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi'. Così Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli, in Piazza ...

Washington, 23 apr. (Adnkronos/Ani) - Ancora scontri e combattimenti in Sudan. Il ministero della Difesa ha avviato l'operazione di evacuazione ...In Sudan, nonostante una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari e la situazione nella capitale è ancora troppo pericolosa. Come altri Paesi occidentali, ...