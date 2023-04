Ceppaloni Domani | Cataudo | “Basta favole | i cittadini hanno bisogno di verità”

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Inizia la fase più avvincente, ma anche la più delicata, della campagna elettorale per le amministrative adel 14 e 15 maggio. È il momento della chiarezza, di dire le cose così come stanno ai nostriche dovranno essere consapevoli della scelta che faranno all’interno della cabina elettorale”. Inizia così la nota del candidato Sindaco Claudio, della Lista ‘’. “Io e la mia squadra – prosegue – leggiamo post sui social che descrivono il Comune dicome “guarito” e “green”. Piacerebbe anche a noi, per carità, ma la realtà dei fatti racconta, invece, tutt’altro”. “Per quanto riguarda la raccolta differenziata – fa il punto– nell’ultima nota dell’ORGR (Osservatorio Regionale sulla ...

