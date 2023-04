C’è il crowdfunding nel futuro del giornalismo?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 23 aprile 2023) Il digitale ha cannibalizzato il mondo del, provocando un dissesto che – a catena – ha provocato una lunga serie di ferite che a oggi si evidenziano nella scarsa qualità dell’informazione. Ma c’è chi ha deciso di tentare una nuova strada, fuori dall’algoritmo e dalle logiche delle condivisioni social: in occasione del suo 30° “compleanno”, l’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22 ha deciso di dare il via a una campagna diper stampare il numero zero del suo “mook”. Lettera22, ilper publicare il mook Un concetto che parte dalla crasi tra “magazine” e “book”. Dunque, una rivista che si sfoglia come un libro. Il direttore dell’Associazione Lettera22, Giuliano Battiston, ha svelato a Giornalettismo i contenuti del numero zero che sarà stampato entro il mese di giugno. E questo avverrà ...