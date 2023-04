Cavaliere Veneziano de Il Cantante Mascherato | chi c’era sotto la maschera

Leggi su biccy

(Di domenica 23 aprile 2023) La quarta edizione de Ilcon la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. Ladiè stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Samuel Peron. Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano a lui erano moltissimi. Questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it. La prova di Iva Zanicchi per #icm: fare il ponte. #Il#icm2023 pic.twitter.com/hJu4he3OT0 — IlRai1 (@IlRai1) April 8, 2023...