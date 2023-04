Caserta | ladri irrompono in casa di un avvocato | «Più davo soldi | più ne volevano e mi picchiavano»

(Di domenica 23 aprile 2023) Sono passati due giorni da quando un gruppo di quattroha fatto irruzione nelladell’penalista diVittorio Giaquinto, rapinandolo e picchiandolo fino a rompergli uno zigomo. Ma il legale è ancora sotto choc: «Più glie più nee mi. Una violenza cieca, inspiegabile». Ancora non ha quantificato il bottino, trae gioielli, ma sa che è stato cospicuo. La suasorge in un palazzo antico in via Tanucci, a pochi passi dalla celebre Reggia Vanvitelliana. Prima della sua abitazione, i delinquenti avevano puntato all’appartamento attiguo, occupato da una coppia di anziani, che si collega tramite il terrazzo esterno con la...

Le indagini sono adesso nelle mani della Squadra Mobile di. L'ipotesi degli investigatori è che iabbiano ritenuto il colpo sicuro, sapendo che Giaquinto vive da solo. "Non ho opposto ...d'auto colti in flagranza: la Polizia di Stato li arresta dopo un inseguimento e restituisce l'autovettura al legittimo proprietario. La Polizia di Stato di, nel pomeriggio di giovedì, ...I militari dell'Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, hanno bloccato i duementre fuggivano a bordo di un furgone 'piaggio' di proprietà dell'italiano, sul quale ...

Caserta, ladri irrompono in casa di un avvocato: «Più davo soldi, più ... Open

15:48:38 CASERTA. Orrore in pieno centro questa notte a Caserta: il noto penalista Vittorio Giaquinto è stato rapinato nella sua abitazione e colpito con violenza dai quattro malviventi che si sono in ...L'avvocato Vittorio Giaquinto, ha subito una rapina nel cuore della notte nella sua casa in via Tanucci, strada in pieno centro a Caserta ...