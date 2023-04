Caserta | avvocato rapinato in casa | “Più davo soldi | più mi picchiavano”

Giaquinto, l'altra notte è stato vittima di una interminabile di violenza. Innanzitutto come sta 'Direi non troppo bene. In ospedale mi hanno dato una prognosi di un mese. Ho dolori al .... 'Più gli davo soldi e più ne volevano e mi picchiavano. Una violenza cieca, inspiegabile'. È ancora sotto choc l'penalista diVittorio Giaquinto, rapinato due notti fa nella sua abitazione da quattro banditi che gli hanno rotto uno zigomo, pestandolo per parecchi minuti. Prima di Giaquinto i ...pestato in casa da 4 rapinatori: 'Più gli davo soldi e più mi picchiavano. Una violenza cieca, inspiegabile' . È ancora sotto choc l'penalista diVittorio Giaquinto , rapinato due notti fa nella sua abitazione da quattro banditi che gli hanno rotto uno zigomo, pestandolo per parecchi minuti. Prima di Giaquinto i ...

Caserta, avvocato picchiato e rapinato in casa: «Legato mani e piedi al tavolo poi con le cravatte nel bagno» ilmattino.it

