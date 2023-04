Case popolari | tutti i requisiti richiesti per fare la domanda

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 23 aprile 2023) Siamo in difficoltà economiche e abbiamo bisogno di una casa? L’istituzione delleci viene in aiuto:per laLesono degli immobili che lo Stato mette a disposizione dei vari comuni italiani, sono destinate a nuclei familiari o singoli che non possono permettersi di affittare una casa per cause economiche. Una persona che ha perso il lavoro e non può più far fronte alle spese di una casa in affitto, un nucleo familiare con più figli che ha un reddito basso oppure un anziano che percepisce la pensione sociale sono i destinatari di questi alloggi. Comeper avere una casa popolare-domande-ilovetrading.itLe primacostruite in aiuto alle famiglie, risalgono al XVI secolo, ma è ...