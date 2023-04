Case e terreni ricevuti in eredità | quanto si paga di tasse

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 23 aprile 2023) Non a tutti è chiaro questo aspetto burocratico, ma facciamo chiarezza:sidiperinIn Italia, come nella maggior parte dei Paesi, è possibile cedere tutti o una parte dei propri beni attraverso donazioni o testamenti. Avere casa einè possibile: ma occhio – Ilovetrading.itTuttavia, non tutti sono informati su come funziona questo aspetto burocratico e spesso ci si trova ad affrontare delle difficoltà in seguito. È quindi importante conoscere bene le regole che disciplinano la cessione dei beni per evitare problemi futuri. Nel resto dell’articolo, vedremobisognare in termini diper ...