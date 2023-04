Casalnuovo | la donna che ha investito e ucciso la figlia di 7 anni per errore non aveva la patente

Leggi su tpi

(Di domenica 23 aprile 2023) Con il passare delle ore vanno via via delineandosi i contorni della tragedia nella quale ieri pomeriggio ha perso la vita una bimba di 7didi Napoli. Inizialmente si era parlato di una vittima ancora più giovane (4), e di un “pirata della strada” che l’avrebbe colpita per poi scappare senza prestare soccorso. Ma le cose stanno diversamente. A investire la piccola è stata la madre, che stava effettuando una manovra alla guida dell’auto del compagno. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un’area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell’Audi A3 per fare pratica per la. La bimba e il compagno dellastavano assistendo da dietro, quando – forse per uncon la frizione – l’auto gli è finita addosso. L’uomo ha ...