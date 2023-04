Casalnuovo | bimba investita e uccisa | la madre si esercitava nella retromarcia | non aveva la patente

(Di domenica 23 aprile 2023) La donna che sabato 23 aprile pomeriggio ha investito e ucciso per errore sua figlia di 7 anni a, in provincia di Napoli, nonlae si stava esercitando con l’auto. A riferirlo è Il Messaggero, che ricostruisce quella che sarebbe la dinamica del tragico incidente. La 33enne si sarebbe messa alla guida dell’Audi A3 da sola, mentre il compagno e la figlia di quasi 7 anni la seguivano a distanza di pochi metri, appena dietro la vettura, davanti a un palo della segnaletica stradale. La donna potrebbe aver inserito per sbaglio lainvece della prima, investendo in pochi istanti la bambina. Inutili i tentativi dell’uomo di fermare la vettura. Subito dopo l’arrivo dei militari sul posto, diversi testimonino parlato ...

Una corsa breve ma l'impatto è stato devastante al punto che laè morta sul colpo. NAPOLI In retromarcia uccide figlia, madre indagata aLe indagini sono state affidate a carabinieri ...Una tragedia nella tragedia quella che è accaduta a, in provincia di Napoli. La madre di Aurora, la bambina di sette anni morta dopo essere ...è stato devastante al punto che laè ...L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che la donna fosse al volante per fare pratica per la patente Non aveva la patente la donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a, in provincia di Napoli, dopo una manovra con la macchina del compagno. L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un'area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante ...

Bimba travolta e uccisa dall'auto della madre in retromarcia per errore, aveva 7 anni: la tragedia Casalnuovo ilmessaggero.it

Non aveva la patente la donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo una manovra con la macchina del compagno. L’ipotesi al vaglio dei cara ...Non aveva la patente la donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si apprende dai Carabinieri. (ANS ...