Casalino sogna la tv | Toninelli è tornato a fare l' assicuratore | le seconde vite degli ex grillini E c' è chi ha aperto un chiringuito

E chissà che intenzioni avrà Rocco, ancora in forza con Conte da spin doctor e comunicatore, ma ormai un po' defilato e c'è chi lo immagina futuro candidato alle Europee il prossimo anno e ...... no al rinnovo del contratto da 150mila euro come consulente: Roccol'elezione a senatore Il film su Rocco"deve uscire prima delle elezioni": il sogno è Alessandro Borghi protagonista ...Oracontinua ad aiutare il Movimento e intantoil ritorno in prima linea. Magari da politico di professione. Nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, l'ex portavoce di Conte ha ...

Casalino sogna la tv, Toninelli è tornato a fare l'assicuratore: le seconde vite degli ex grillini. E c'è chi ilmessaggero.it

Lo chiamavano il bibitaro» ed era una brutta offesa. Ora lo chiameranno «l’inviato» (Ue nel Golfo Persico, con 12mila euro netti al mese, regime fiscale agevolato, ...