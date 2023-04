Caos in Sudan | internet ko in tutto il Paese | Italiani contattati uno a uno

Il Belgio collabora con Francia e Olanda per portare fuori dali propri connazionali e altre persone che ne hanno bisogno, ha reso noto la ministra Hadja Lahbib precisando che sono in corso ...Il Belgio collabora con Francia e Olanda per portare fuori dali propri connazionali e altre persone che ne hanno bisogno, ha reso noto la ministra Hadja Lahbib precisando che sono in corso ...Ilè travolto dalla violenza ed è precipitato nel. Le ambasciate di numerosi Paesi hanno avviato le procedure per evacuare i rispettivi staff da Khartoum, mentre si lavora anche per mettere al ...

Sudan nel caos, italiani verso l’evacuazione: occidentali in fuga dal Paese sconvolto dalla guerra civile Il Riformista

Diplomatici francesi sotto attacco in Sudan: le forze di supporto, organizzazione paramilitare del Paese piombato nel caos a metà aprile per l’esplosione di un conflitto intero, riferiscono di alcuni ...Il personale dell’ambasciata statunitense a Khartoum, in Sudan, è stato evacuato insieme alle proprie famiglie e ai dipendenti della missione diplomatica che è temporaneamente sospesa. «Sono grato per ...