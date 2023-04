Cannavaro a sorpresa al concerto di Geolier | l’ex azzurro fa cantare tutti VIDEO

(Di domenica 23 aprile 2023) Quattro date al Palapartenope di Napoli per il giovane cantante napoletano. Il rapper ha conquistato senza dubbio la sua città riempiendo in ogni serata il teatro con ben quattro sold out. Stasera l’ultima tappa a Napoli del tour per poi proseguire con le altre destinazioni. Nella serata di ieriha stupito il pubblico presentando sul palco numerosi ospiti a. Tra questi Rocco Hunt, Lele Blade, Paky, MV Killa e Roshelle. Inaspettato sicuramente l’intervento sul palco di un ex calciatore del Napoli, che ha cantato con il rapper partenopeo facendo divertire il pubblico presente. Ospite aaldiSi tratta di Paoloche, con indosso la maglia ufficiale del merchandising del tour, è salito sul palco per ...

A Milano, in Europa, ovunque....' Cuper ripropone ail 3 - 5 - 2, finito in cantina da ottobre. Toldo tra i pali, Cordoba,e Materazzi in difesa per contrastare Inzaghi e ...... Alessandro Nesta e Clarence Seedorf per il Milan e Fabioe il Pocho Lavezzi per il ... Kalulu è stato una gran: non hai mai mollato, migliora sempre. E non è finita'. Pioli, sempre ...... Alessandro Nesta e Clarence Seedorf per il Milan e Fabioe il Pocho Lavezzi per il ... Kalulu è stato una gran: non hai mai mollato, migliora sempre. E non è finita'. Pioli, sempre ...

Fondazione Cannavaro/Ferrara protagonista dell'Art, Charity and ... La Notizia in comune

Tutti i numeri del derby in semifinale di Champions League tra Milan ed Inter. I dettagli ed i protagonisti Non sarà come la semifinale del 2003, che ospitava il meglio del calcio del tempo: Maldini, ...Grandi movimenti in vista sulle panchine cadette della prossima stagione: l'ex potrebbe tornare a casa. In veste di allenatore ...