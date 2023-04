Candeggina | fai attenzione | stai commettendo un errore

(Di domenica 23 aprile 2023) SOCIAL. Laè un prodotto chimico molto utilizzato in casa per la sua capacità di disinfettare e rimuovere alcune macchie difficili. Tuttavia, quando si tratta di muffa, lanon è la soluzione più indicata. In realtà, ci sono molte ragioni per cui dovremmo evitarla in questi casi. Leggi anche: Allarme alla Lidl: scatta il ritiro per il famoso prodotto. Non mangiatelo: cos’hanno scoperto Leggi anche: Nuovo allarme alimentare, ritirati alcuni lotti di uova: pericolo salmonella Perché non dovresti mai usare laPrima di tutto, è importante capire che la muffa si forma in ambienti umidi. Quindi, la soluzione migliore per prevenire la muffa è quella di eliminare l’umidità. Ciò significa che dobbiamo far circolare l’aria nella casa e evitare di accumulare acqua. Ad esempio, non dobbiamo stendere i ...

: se il tuo lavello è in ceramica o porcellana, puoi usare un po' didiluita in acqua.attenzione a non usare lasu superfici in acciaio inox o su parti colorate ...Non soltanto lavaggio a mano, però, dal momento che è possibile anche usare lanella lavastoviglie . Anche in questo caso vi sono delle precise indicazioni da seguire. Il quantitativo di ...Nel frattempoarieggiare per bene la stanza per liberarla dal fumo tossico evitando che qualcun altro che vi entri possa restare intossicato. Sostanze chimiche comeo ammoniaca sono ...

Candeggina per lavare i piatti: cosa succede se lo fai DiLei

Attenzione ai mix fai da te per le pulizie di casa Quante volte abbiamo utilizzato la candeggina per sbiancare i capi o pulire i pavimenti Anche l'ammoniaca è molto usata in bagno perché rappresenta ...Nel mondo della pulizia domestica esistono diversi prodotti che vengono utilizzati ad esempio per pulire i bagni o la cucina. Tra questi sicuramente i più usati sono la candeggina e l’ ammoniaca. Si t ...