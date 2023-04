Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 23 aprile | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Tutto è pronto per i match della domenica della 31a giornata dellaA 2022-2023. Dopo i match disputati già tra venerdì è la giornata di ieri,ci attendono ben cinque incontri che ci diranno molto per ogni livello della classifica, dallo scudetto fino alla lotta per mantenere la categoria. Ci sarà davvero da divertirsi., domenica 23, il primo impegno sarà il consueto lunch match delle ore 12.30 tra Empoli e Inter, quindi alle ore 15.00 saranno in campo in contemporanea Udinese-Cremonese e Monza-Fiorentina, alle ore 18.00 vedremo Milan-Lecce, prima che alle ore 20.45 vadano in scena Juventus e Napoli. Come si può vedere tornano in azione Napoli e Milan dopo il derby di Champions League, e la Juventus, che giovedì sera hato a Lisbona in Europa League. Le condizioni fisiche e ...