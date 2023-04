Calendario Liga spagnola 2023 oggi | orari 23 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di domenica 23 aprile 2023) Lanon ferma la propria corsa e ancheandrà in scena. Il 30esimo turno del massimo campionato spagnolo, iniziato venerdì 21 marzo, proseguirà nella giornata odierna con altre quattro sfide in. Si inizierà alle ore 14.00 con un match di bassa classifica: si affronteranno infatti l’Elche e il Valencia. I padroni di casa, ultimi nel torneo, all’Estadio Martinez Valero, ospiteranno gli uomini di Ruben Baraja, penultimi. Mentre per l’undici di Sebastian Beccacece la salvezza è un utopia, per i valenziani è ancora viva la speranza: il 17esimo posto dista solamente 3 punti. Alle ore 16.15 sarà invece il turno di Barcellona-Atletico Madrid. La formazioni di mister Xavi è sempre più capolista: 73 punti in 29 partite, 23 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Allo Spotify Camp Nou sarà una battaglia intensa con la squadra di ...

Senza troppi problemi la formazione di Ancelotti vince contro i galiziani grazie ad Asensio e Militao: Blaugrana distanti 8 punti in attesa dell'Atletico ...