Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 23 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Si concludela ventinovesima giornata di. Ultime tre partite che ci avvicineranno ancor di più ai verdetti finali, con impegnate le squadre impegnate nella lortta per i posti che contano in Europa. Il big match domenicale è quello tra Bayer Leverkusen e Lipsia. Gli ospiti vengono da tre vittorie consecutive in campionato e hanno scavalcato al quarto posto il Friburgo, che invece sarà impegnato contro uno Schalke 04 che necessita di punti salvezza. Tornando a Werner e compagni, andranno in casa delle ‘Aspirine’, che non perdono in tutte le competizioni dallo scorso 19 febbraio. A chiudere i conti saranno Borussia Monchengladbach ed Union Berlino. La squadra della capitale è in un momento di flessione, con un solo punto nelle ultime tre partite e con il fiato dello stesso Lipsia sul collo. C’è bisogno di una inversione di rotta per poter ...