Calderoli | la frase sulle elezioni che fa impazzire la sinistra

(Di domenica 23 aprile 2023) Se laprova a introdurre il ballottaggio alleregionali si tratta di un atto di democrazia e non di un tentativo di vincereche solitamente perdono. Se il Centrodestra lo vuole togliere alledei sindaci, è un grave attentato alla democrazia e un “trucchetto” per accaparrarsi più Comuni. La doppia morale del Pd e dei suoi accoliti è sempre la stessa e non perde occasione per manifestarsi. È accaduto anche ieri in risposta a un'intervista al Corsera del ministro Roberto. L'esponente della Lega ha spiegato, tra le altre cose che «entro il 2024 il governo punta a riallineare tutto il sistema elettorale», ovvero «eliminare il ballottaggio nei Comuni se un candidato supera il 40% dei voti e ripristinare l'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei ...