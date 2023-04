Calciopoli | Report risponde a Narducci | 'Ma quale revisione | completato il quadro E le colpe dell'Inter?'

In seguito alla lunga lettera inviata dal magistrato Pino Narducci , che insieme a Filippo Beatrice (morto nel 2018) si è occupato dell'indagine di, è arrivata la risposta di. La trasmissione ha voluto fare chiarezza sull'accaduto e difendersi dalle accuse del pm, secondo cui si è fatta disinformazione. Di seguito la replica ...E se pensiamo al clamore, che ha suscitato, in ordine alla lettura complessiva dei fatti del 2006, ci sarebbe da indignarsi, ma è preferibile il sorriso e la memoria.e gli sviluppi ...... ha di fatto criticato in diretta Ranucci: 'Tutte le inchieste disono straordinarie - ha esordito il collega - Basta che non vi occupiate più di presunte novità superché non ce ne ...

Calciopoli, Report, Mannoni e Ranucci: che è successo in tv Tuttosport

Botta e risposta tra il pm, che rivela il tifo del Napoli di Beatrice, e la trasmissione televisiva che ricorda la relazione Palazzi e una sentenza su Facchetti-Moggi ...Botta e risposta tra il pm, che rivela il tifo del Napoli di Beatrice, e la trasmissione televisiva che ricorda la relazione Palazzi e una sentenza su Facchetti-Moggi ...