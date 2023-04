Calciomercato Inter | ora cambia tutto | il rinnovo può saltare

Leggi su serieanews

(Di domenica 23 aprile 2023) L’torna alla vittoria anche al campionato, ma arrivano importanti indicazioni anche sul mercato. I tifosi sono preoccupati. Dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Champions League l’torna alla vittoria anche in campionato. Il club nerazzurro, dopo gli ultimi deludenti risultati in Serie A, non poteva più fallire ed ha ottenuto un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.