Calcio | Serie A Palladino ' Crescita straordinaria Rinnovo? Con calma'

(Di domenica 23 aprile 2023) "Abbiamo battuto una squadra molto forte e organizzata" MONZA - "Altro tassello di un grande percorso di, ho applaudito i ragazzi per la loro prestazione". Così Raffaele, tecnico ...

... il Monza ribalta la Fiorentina 3 - 2 nella sfida valevole per la 31 giornata diA. Al ... Il capitano biancorosso si rifa' comunque ad inizio ripresa, trasformando con freddezza undi ...TraA ,B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato la Fiorentina 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d'andata di questo campionato al ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Il calendario della corsa alla Champions League Con la 31giornata in corso, quale è (al momento) la situazione attuale per le coppe europee 2023/24 Ecco ...

Monza - Fiorentina (3-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Alle ore 15.00 di oggi domenica 23 aprile, si sono giocate due partite di Serie A valide per il 31° turno. Il Monza ha aperto le porte dell’U-Power Stadium alla Fiorentina, mentre l’Udinese ha accolto ...Blindata la semifinale, rischiano di restare fuori dalla competizione nella prossima stagione: otto gare alla fine, un altro derby, stavolta lungo e a distanza ...