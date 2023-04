Calcio | Serie A | doppio Lukaku e una rete di Lautaro Martinez Empoli KO

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) A partire dalle 12,30 di oggi, si sono affrontate nella 31esima giornata diA, l’di Paolo Zanetti e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono imposti per tre reti a zero grazie alla doppietta di uno scatenato Romelu, e ladi, servito sempre da Big Rom. Vittoria importante per la Beneamata che dunque può continuare a sognare per un posizionamento in zona Champions League. Ma ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DI INTER-PRIMO TEMPO A partire subito forte sono gli uomini di Inzaghi: al 4? minuto Calhanoglu mette al centro dell’area un pallone teso, Luperto spazza la sfera Brozovic, a seguito di un rimpallo calcia in porta. Baldanzi evita la prima ...